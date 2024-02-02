От чего зависит заработная плата пилотов и бортпроводников в Казахстане, ответили в Минтранспорта

— Максимальная и минимальная заработная плата пилотов и бортпроводников любой авиакомпании — не фиксированная цифра, она варьируется и состоит из двух основных частей: это фиксированный оклад и «налет».
В Минтранспорта пояснили, что «налет» — это количество часов, что проводит пилот в полете.
— Налет может быть разным от месяца к месяцу, а также зависит от сезона. Как правило, он является основной частью зарплаты.
Также отмечается, что действующим законодательством РК не предусмотрены никакие льготы для сотрудников гражданской авиации.
Сегодня в сфере гражданской авиации Казахстана работают около 2000 пилотов. Ранее в Министерстве транспорта назвали средний возраст казахстанских летчиков.