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От чего зависит заработная плата пилотов и бортпроводников в Казахстане, ответили в Минтранспорта

В Министерстве транспорта ответили на вопрос о том, сколько зарабатывают пилоты и бортпроводники в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: pixabay

— Максимальная и минимальная заработная плата пилотов и бортпроводников любой авиакомпании — не фиксированная цифра, она варьируется и состоит из двух основных частей: это фиксированный оклад и «налет».

сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

В Минтранспорта пояснили, что «налет» — это количество часов, что проводит пилот в полете.

— Налет может быть разным от месяца к месяцу, а также зависит от сезона. Как правило, он является основной частью зарплаты.

добавили в ведомстве.

Также отмечается, что действующим законодательством РК не предусмотрены никакие льготы для сотрудников гражданской авиации.

Сегодня в сфере гражданской авиации Казахстана работают около 2000 пилотов. Ранее в Министерстве транспорта назвали средний возраст казахстанских летчиков.

экономика