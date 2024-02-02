В Москве капитально отремонтировали около 14 тыс. многоквартирных домов

«Столичная программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн. кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тыс. многоквартирных домов — это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года», — сказал Бирюков.