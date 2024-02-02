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Самые большие потери понесет диаспора: В Молдове принимают новый закон, — теперь квартиру и автомобиль не так просто купить

Парламент намерен принять закон уже в ближайшее время.
Источник: Комсомольская правда

В Молдове больше не будет никаких расчетов за автомобили и недвижимость кэшем — решение парламента.

В зависимости от категории, к которой относится покупки, особенностей и частоты платежей, лимит выплат наличными будет составлять 100 000 леев накопительно ежемесячно или ежегодно.

Также лимит сбора денежных средств с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, составит 100 000 леев за один платеж.

Таким образом, при покупке недвижимости наличная оплата будет приниматься только в том случае, если ее стоимость не превысит 100 среднемесячных заработных плат по экономике, а в случае покупки транспортных средств — 50 среднемесячных заработных плат по экономике.

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут обязаны гарантировать, что оплата произведена перечислением, иначе они не смогут удостоверить договор купли-продажи.

Агентство государственных услуг будет обязано обеспечить, чтобы оплата была произведена перечислением при регистрации перехода права собственности на транспортное средство, иначе оно не зарегистрирует право собственности в Госреестре.

Самые большие потери понесет диаспора, у них деньги, в основном, наличные.

экономика