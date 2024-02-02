В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии

По данным министерства занятости и сокращения бедности республики, число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в конце 2022 года превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года, более 60% из них работают в РФ. Данные по итогам 2023 года еще не обнародованы. В среднем каждый год в Узбекистан из-за сезонного фактора возвращаются 500−700 тысяч мигрантов, по большей части из России.