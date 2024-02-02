В Узбекистане объявили набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии

«Агентство по внешней трудовой миграции в сотрудничестве с иностранными работодателями приглашает граждан на 50 тысяч вакансий в Германии», — говорится в сообщении ведомства.
В списке предлагаемых специальностей — водители грузовиков, автослесари, медсестры, работа в ресторанах, строительстве и туризме. Ежемесячная зарплата — от 1 тысячи евро. «Для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, возможна организация курсов немецкого языка в регионах республики», — добавили в агентстве.
В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счет организованного набора. По данным пресс-службы президента, несмотря на соглашения с развитыми странами Европы и Азии об оргнаборе 150 тысяч узбекистанцев, трудоустроено лишь 9 тысяч человек, что эквивалентно 6% от согласованного количества.
Ранее в агентстве сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан Узбекистана в России в рамках организованного и адресного наборов на работу в РФ в 2023 году выросло на 8% против годом ранее и составило около 27 тысяч человек.
По данным министерства занятости и сокращения бедности республики, число трудовых мигрантов из Узбекистана, выехавших за рубеж, в конце 2022 года превысило 2 миллиона (около 20% трудоспособного населения страны) против 1,5 миллиона в конце 2021 года, более 60% из них работают в РФ. Данные по итогам 2023 года еще не обнародованы. В среднем каждый год в Узбекистан из-за сезонного фактора возвращаются 500−700 тысяч мигрантов, по большей части из России.