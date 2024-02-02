Глава Минтранса изучил работу грузовых железнодорожных станций

1 февраля министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов вместе с директором АО «Железнодорожная инфраструктура» Сирожиддином Норкобиловым, начальником управления организации перевозок Лутфуллой Файзуллаевым и другими должностными лицами изучил работу грузовой станции «Ок Куприк» (МГСП), находящейся вблизи государственной границы с Казахстаном, а также грузовых станций УП «Ташкентский региональный железнодорожный узел».
В частности:
- на железнодорожном пункте пропуска «Ок Куприк» проверяющие ознакомились с процессом проверки и досмотра грузовых поездов, следующих из Казахстана, сотрудниками пограничной службы. Изучена провозная и пропускная способность станции.
- на железнодорожной станции «Чукурсай» были рассмотрены такие грузовые операции, как процесс сортировки грузовых вагонов с использованием сортировочной горки, работа дежурного по станции и маневрового диспетчера, система оформления грузовых документов (прединфо).
- на железнодорожных станциях «Хамза» и «Сергели» рассмотрены такие грузовые операции, как процессы погрузки и выгрузки вагонов, уровень обслуживания, созданный для грузоотправителей и грузополучателей, уровень цифровизации процессов выделения вагонов на основании заявок и сокращение человеческого фактора в процессах за счет автоматизации операционной деятельности станций.
По итогам изучения каждой станции выданы соответствующие поручения и предписания.