Глава Минтранса изучил работу грузовых железнодорожных станций

1 февраля министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов вместе с директором АО «Железнодорожная инфраструктура» Сирожиддином Норкобиловым, начальником управления организации перевозок Лутфуллой Файзуллаевым и другими должностными лицами изучил работу грузовой станции «Ок Куприк» (МГСП), находящейся вблизи государственной границы с Казахстаном, а также грузовых станций УП «Ташкентский региональный железнодорожный узел».