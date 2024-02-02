Лукашенко подписал указ о повышении коммуналки в два этапа в 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля, в пятницу, подписал указ № 41, которым устанавливаются предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, проинформировали в пресс-службе президента.
Из документа следует, что ЖКУ для белорусов в расчете на двухкомнатную квартиру, в которой проживают три человека при нормативном потреблении ими услуг вырастут на 20 рублей, или 0,5 базовой величины в 2024 году. Указано, что тарифы будут повышены в два этапа. Так, с 1 января 2024 года на ЖКУ, но за исключением отопления и горячей воды рост составит на 10,35 рубля. Кроме того, сказано, что с 1 июня 2024 года на 9,65 рубля вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение.
Уточняется, что платежи для белорусов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру в отопительный сезон составят примерно 173,15 рубля, а летом — 132,86 рубля. Согласно расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2024 году удельный вес ЖКУ в доходе семьи из трех человек, но с условием двух работающих и получающих среднюю зарплату по стране, составит 4,1%, а для семьи из двух пенсионеров — 9,1%.
В документе говорится, что в условиях увеличения жилищно-коммунальных платежей будет и далее продолжена работа, связанная с господдержкой населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Названные субсидии предоставляются гражданам и семьям адресно и при условии, что ежемесячная сумма за коммуналку более 20% из среднемесячного совокупного дохода в городе, а в сельской местности — 15%.