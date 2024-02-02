Лукашенко подписал указ о повышении коммуналки в два этапа в 2024

Из документа следует, что ЖКУ для белорусов в расчете на двухкомнатную квартиру, в которой проживают три человека при нормативном потреблении ими услуг вырастут на 20 рублей, или 0,5 базовой величины в 2024 году. Указано, что тарифы будут повышены в два этапа. Так, с 1 января 2024 года на ЖКУ, но за исключением отопления и горячей воды рост составит на 10,35 рубля. Кроме того, сказано, что с 1 июня 2024 года на 9,65 рубля вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение.