Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на выходные 3 и 4 февраля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 3 и 4 февраля 2024, субботу и воскресенье, первые выходные февраля.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 3 и 4 февраля 2024, субботу и воскресенье, первые выходные февраля, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2010 рубля, 1 евро — 3,4562 BYN, 100 российских рублей — 3,5482 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 2 февраля, пятницу, были аналогичными. А 1 февраля 2024, в четверг, курсы составляли: 1 доллар США равен 3,1862 рубля, 1 евро — 3,4490 BYN, 100 российских рублей — 3,5537 белорусского рубля.