Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на выходные 3 и 4 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 3 и 4 февраля 2024, субботу и воскресенье, первые выходные февраля, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2010 рубля, 1 евро — 3,4562 BYN, 100 российских рублей — 3,5482 белорусского рубля.