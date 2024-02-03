Завод по производству извести построят в посёлке Раздольное в Приморье

Компания «Известь ДВ», новый резидент свободного порта Владивосток, планирует построить в Приморском крае завод по производству извести высшего сорта. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики предусматривает инвестиции в размере 225 млн рублей и создание 24 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2025 год.
Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, завод будет расположен на промышленной площадке в поселке Раздольное Надеждинского района края. Для производства планируется использовать оборудование последнего поколения.
Известь будет соответствовать требованиям новейших строительных технологий. Поставщиками оборудования и спецтехники будут китайские компании, что позволит получить оптимальное соотношение цена/качество.
Планируется производить до 116 тыс. тонн извести в год. При выходе на полную мощность компания будет единственным производителем извести такого качества на Дальнем Востоке. Основными потребителями продукции должны стать горнообогатительные комбинаты, производители стройматериалов и сельскохозяйственные предприятия.