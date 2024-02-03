Платить 75 тысяч в месяц в течение 25 лет! Как я пыталась купить квартиру в Иркутске и не обанкротиться

Но найти такую квартиру — задачка не из легких. Недвижимость дорожает по всей стране. Так, по данным федерального портала «Мир квартир», в Иркутске двушка площадью в 53 квадрата в новостройке за год прибавила в стоимости аж 24% и обойдется в среднем в 8 млн рублей! Обнадеживает, что в январе начался спад, правда, очень скромный, всего 0,2%, но все же… На вторичке такая же площадь стоит ощутимо дешевле, в среднем 6,7 млн, прирост за год — 15,2%, а за январь — 1,4%.