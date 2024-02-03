Платить 75 тысяч в месяц в течение 25 лет! Как я пыталась купить квартиру в Иркутске и не обанкротиться

Сколько можно тратиться на съемное жилье? Пора задуматься о семейном гнездышке и вкладываться в свое, а не в чужое. Так подумала я и настроилась искать варианты. Конечно, в идеале хотелось бы новостройку, с отделкой, недалеко от центра города. И чтобы цена была не слишком кусачей.
Но найти такую квартиру — задачка не из легких. Недвижимость дорожает по всей стране. Так, по данным федерального портала «Мир квартир», в Иркутске двушка площадью в 53 квадрата в новостройке за год прибавила в стоимости аж 24% и обойдется в среднем в 8 млн рублей! Обнадеживает, что в январе начался спад, правда, очень скромный, всего 0,2%, но все же… На вторичке такая же площадь стоит ощутимо дешевле, в среднем 6,7 млн, прирост за год — 15,2%, а за январь — 1,4%.
Проверим, за какую сумму в реальности можно купить жилье.
От пяти миллионов и выше
Итак, пока друзья обзаводятся студиями, я решила сразу играть по-крупному — присмотреться к двушкам. Как-никак, в ближайшем будущем захочется создать семью, простор потребуется.
Судя по объявлениям, коих в интернете полно, стоимость квартиры площадью 50−60 квадратов в новостройках доходит до 11 млн рублей. Да уж, за такие деньги можно жилье в Сочи присмотреть! Только за окном будут солнце, пальмы и море…
Конечно, есть варианты стоимостью 5−7 млн рублей. Но отделка черновая, а, значит, придется вложить еще 1−1,5 млн в обустройство. На «вторичке» тоже предлагаются квартиры за 5−6 млн рублей, некоторые даже со свежим ремонтом.
А если поумерить аппетиты? Тогда можно уложиться и в 4,5−5,5 млн рублей, но это уже будет студия или однушка не просторнее 40 квадратных метров. Да и расстояние от центра сразу увеличится, а стоять в пробках по пути на работу и обратно ой как не хочется…
Есть вариант сэкономить, покупая квартиру в строящемся жилье. Но тогда придется ждать три-четыре года, когда дома сдадут, а тем временем одновременно вносить платежи и за ипотеку, и за аренду.
Наконец, нашла более-менее подходящий вариант. Двушка площадью 60 «квадратов», в недавно возведенном доме, цена вопроса — 8,2 млн рублей.
— Рядом школа, детсад, поликлиника, торговый центр и кафе, — заманивают в объявлении.
Но вот расчеты ипотеки вогнали в тоску. Придется платить 25 лет по 70 тысяч (!) ежемесячно…
Покупать или ждать снижения цен?
Прежде чем принять окончательное решение, обратилась за разъяснениями к экспертам. А вдруг ценник в перспективе станет более приятным?
— В январе новостройки все еще показывают рост, но, в отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах сейчас действительно началось снижение. Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале-марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала, — констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».
Однако местные специалисты по недвижимости не советуют обнадеживаться.
— Пока рынок в Иркутске почти замер, — комментирует директор риелторского агентства Константин Козлов. — И не удивительно. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 15%, ипотечная — 16−16,5%. Не исключено, что повысится еще. Это бьет, в первую очередь, по новостройкам. Поэтому покупатели стали поглядывать в сторону вторички, ведь там цены традиционно растут медленнее.
— Тем более, собственники зачастую готовы торговаться, — продолжает риелтор Татьяна Анферова. — В целом, думаю, что ждать заметного снижения цен пока не стоит ни в одном сегменте. Пока спрос на недвижимость не так высок, людям нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям.
Малогабаритные — в тренде
Сэкономить, пожертвовав комфортом — многие видят в этом единственный выход. Эксперты уверены, что в этом году сохранится высокий спрос на маленькую жилплощадь — до 32 квадратных метров.
— Квартиры-невелички всегда были очень востребованы, — говорит Павел Луценко. — Из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, а соответственно, более бюджетные объекты. Хотя и на них ценник быстро растет.
Так, в Иркутске подобная квартира в среднем обойдется в 3,9 млн рублей, за год прибавив 20,9%. Есть предложения с хорошей отделкой и развитой инфраструктурой. Такие всегда легко перепродать или сдать в аренду.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Растет спрос на съем
Понимая, что ипотека все-таки не каждому по карману, стали чаще выбирать аренду. А как еще быть, например, вчерашним студентам или тем, кто только что переехал в крупный город? Результат повышенного спроса — цены подросли и здесь. За двухкомнатную квартиру в столице Приангарья отдадите около 31 тысячи рублей в месяц, за год эта сумма увеличилась на 11,3%.
КСТАТИ
Как у других?
В тройке лидеров по дороговизне жилья за январь традиционно оказались Москва (в среднем 19,4 млн рублей), Сочи (13,1 млн), Санкт-Петербург (12,1 млн). Эти же города занимают первые места и по цене вторичного жилья.
Где дешевле всего? Везунчиками на рынке «первички» можно назвать Курган (4,6 млн рублей), Оренбург (3,9 млн рублей), Грозный (5,1 млн). А если говорить о «вторичке», то в Смоленске, Брянске и Нижнем Тагиле можно уложиться в 2,3 млн рублей.
Ну, а наш город входит в топ-15 среди крупных городов России по цене на недвижимость, причем в обоих сегментах.