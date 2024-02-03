Стало известно, что в Голубиной пади во Владивостоке построят семь высоток

Напомним, о Голубиной пади, как о первой во Владивостоке территории, где будет реализован проект комплексного развития, городские власти заговорили в начале 2022 года. В районе, расположившемся между улицами Некрасовской и Гоголя, на месте ветхих строений пообещали возвести 370 тысяч квадратных метров различных строений, из которых 170 тысяч «квадратов» отводилось под жилые площади. В придачу были обещаны детский сад и общественные пространства.