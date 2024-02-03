Стало известно, что в Голубиной пади во Владивостоке построят семь высоток

Визуализация проекта застройки части территории Голубиной пади во Владивостоке появилась в новых медиа. Видеоролик застройщика продолжительностью 53 секунды выложил на обозрение Telegram-канал «Недвижка / Владивосток».
Одна из крупнейших девелоперских компании России, которая займётся стройкой в Голубиной пади, представила концепцию жилого комплекса с названием «Философия». Предполагается возведение семи башен от 8 до 27 этажей в две очереди. Сообщается, что стоимость квадратного метра в зданиях будет начинаться от 250 тысяч рублей.
Как информирует Telegram-канал, сейчас застройщик ждёт разрешение на строительство. Планируется, что необходимые разрешительные документы получат к двадцатым числам февраля и стройка начнётся в марте.
Напомним, о Голубиной пади, как о первой во Владивостоке территории, где будет реализован проект комплексного развития, городские власти заговорили в начале 2022 года. В районе, расположившемся между улицами Некрасовской и Гоголя, на месте ветхих строений пообещали возвести 370 тысяч квадратных метров различных строений, из которых 170 тысяч «квадратов» отводилось под жилые площади. В придачу были обещаны детский сад и общественные пространства.
Мэрия сообщила, что микрорайон будет застроен зданиями с переменной этажностью объектов.