Из квартиры в комнату без санузла: пенсионерка осталась жить в ветхом доме под Братском

Александр Дубровин на своей странице в ВК (12+) отмечает, что пенсионерка проживает в доме на улице Молодежном. Его признали аварийным в 2018 году, под программу переселения из ветхого жилья он попадает только в 2025 году. При этом рядом стояли еще два таких же жилых домах, которые пока по неизвестным причинам признали аварийными раньше, и людей оттуда расселили. Мэр подчеркнул, что каким образом сложилась такая ситуация теперь еще предстоит выяснить.