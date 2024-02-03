Из квартиры в комнату без санузла: пенсионерка осталась жить в ветхом доме под Братском

Мэр Братского района Александр Дубровин рассказал подробности по ситуации с 72-летней жительницей поселка Кобляково, которая проживает в ветхом доме без тепла и воды, но с плесенью на стенах. Отметим, что про условия проживания бабушке известно самому главе СКР Александру Бастркину, ранее было возбуждено уголовное дело. По словам мэра района, пенсионерке предложили временное жилье, но она сама отказалась. При этом по документам, что приложил мэр в своем сообщении, становится ясна причина отказа женщины — ей предложили переехать из квартиры в комнату без санузла на четвертом этаже общежития, пишет ИА IrkutskMedia.
Александр Дубровин на своей странице в ВК (12+) отмечает, что пенсионерка проживает в доме на улице Молодежном. Его признали аварийным в 2018 году, под программу переселения из ветхого жилья он попадает только в 2025 году. При этом рядом стояли еще два таких же жилых домах, которые пока по неизвестным причинам признали аварийными раньше, и людей оттуда расселили. Мэр подчеркнул, что каким образом сложилась такая ситуация теперь еще предстоит выяснить.
Александр Дубровин добавил, что держит ситуацию на контроле. В прошлом году власти приняли решение — подыскали благоустроенную квартиру, которую приобретут в собственность муниципалитета как маневренный фонд, после чего предложат пенсионерке это жилье для временного проживания.
Напомним, в доме, где живет пенсионерка, нет отопления и воды, зато есть грибок, плесень и неисправная электропроводка. В прошлом году из-за таких условий проживаний бабушки было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.