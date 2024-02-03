Аграриев Хабаровского края поддержат перед полевым сезоном

Правительство Хабаровского края окажет поддержку местным фермерам. В начале месяца запущен конкурс на субсидию, которая закроет 50% затрат на погашение лизинговых платежей. На 2024 год на эту меру поддержки направят 45 миллионов рублей. Это поможет фермерам быстрее обновить машинно-тракторный парк.
— Господдержка на техническую модернизацию существует с 2016 года. Начиная с 2021-го губернатор края Михаил Дегтярев ввел субсидию на погашение лизинговых платежей. Это позволяет аграриям расширить автопарк современными тракторами, комбайнами, посевными машинами, а также другой техникой, — сказала начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности краевого минсельхоза Светлана Кондрашова.
В 2023-м эту меру поддержки в размере 17,1 миллиона рублей получили 12 фермеров.
Информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности краевого минсельхоза по адресу: ул. Фрунзе, 72, 7 этаж, кабинет № 728. Электронная почта: apk@khv.gov.ru. Телефон: 8 (4212) 32 96 59.