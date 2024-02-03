Аграриев Хабаровского края поддержат перед полевым сезоном

— Господдержка на техническую модернизацию существует с 2016 года. Начиная с 2021-го губернатор края Михаил Дегтярев ввел субсидию на погашение лизинговых платежей. Это позволяет аграриям расширить автопарк современными тракторами, комбайнами, посевными машинами, а также другой техникой, — сказала начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности краевого минсельхоза Светлана Кондрашова.