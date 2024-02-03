Пермь наполнят богатым содержанием

На эти цели предлагается дополнительно выделить 2,5 млрд руб. Источником финансирования может стать инфраструктурный кредит. Еще 0,8−1 млрд руб. готов также выделить региональный бюджет.



Министр транспорта Сергей Вешняков со ссылкой на данные администрации Перми в 2022 году оценивал расходы на содержание дорог в центре города в 430 млн руб., что составляет 18% от норматива. По его мнению, этого недостаточно, сообщала газета «Новый Компаньон».



Предполагается, что привлечение дополнительных средств позволит увеличить этот показатель до 50%.



Дополнительные средства предлагается направить на оплату по новым дорожным контрактам. Действующие контракты с подрядчиками по содержанию дорог заканчиваются этим летом, после чего состоятся новые конкурсные процедуры. Согласно одной из версий, на увеличении финансирования содержания дорог настаивает правительство Прикамья, которое не удовлетворено тем, как сейчас ремонтируются и содержатся пермские дороги.



В пресс-службе мэрии Перми на момент написания текста не ответили на вопросы «Ъ-Прикамье». Источник, близкий к краевому правительству, сообщил «Ъ-Прикамье», что осведомлен о планах городских властей увеличить средства на содержание дорог. По словам собеседника, средства на эти цели будут найдены внутри бюджета краевой столицы.



По данным «Ъ-Прикамье», один из претендентов на новые контракты по содержанию дорог в Перми является краевой подрядчик — Дорожно-эксплуатационная служба (подразделение ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта»). Ранее в структуре ДЭС было создано отдельное подразделение, занимающееся уборкой и содержанием дорог в центре Перми. Это подразделение начало работу в 2023 году. ДЭС также занимается обслуживанием крупных краевых трасс, в том числе Восточного обхода Перми, участка шоссе Космонавтов до аэропорта Большое Савино, трасс Пермь — Усть-Качка и Пермь — Ильинский.



Заместитель руководителя комитета Пермской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников считает, что увеличение финансирования на содержание дорог может улучшить качество выполняемых работ. «Да и к работе ДЭС особых вопросов нет, качество уборки в центре Перми значительно выросло. С другой стороны, после привлечения краевого подрядчика возросли и расходы на содержание. Сомневаюсь, что для дальнейшего увеличения этих расходов стоит брать инфраструктурный кредит. Все же эти деньги направлены на создание новых объектов, а не на обслуживание действующих», — говорит депутат.



Председатель комитета Пермской думы по городскому хозяйству Максим Спиридонов полагает, что увеличение финансирования будет способствовать более качественной уборке улиц. «Но при этом не стоит забывать и о других расходах городского бюджета. Здесь важен баланс. Нужно понимать источник финансирования дополнительных расходов. Если, к примеру, это произойдет за счет урезания социальных статей — это неправильно. Если же удастся найти альтернативный источник, не затрагивающий ключевые социальные расходы, могу такое только поддержать», — отметил господин Спиридонов. «Кроме того, важно контролировать эти расходы и отслеживать их эффективность», — подчеркнул депутат.



Константин Кадочников.