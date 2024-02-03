Зарплата.ру: топ самые высокооплачиваемые профессии февраля в Новосибирске

В феврале 2024 года в новосибирский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий попали такие, как помощник капитана, заместитель event-руководителя, бортпроводник и швея. Об этом сообщили специалисты исследовательского центра «Зарплата.ру».
В списке самых высокооплачиваемых вакансий в феврале 2024 года находятся следующие позиции:
1. Портной в ателье: до 100 тысяч рублей за работу с новыми и измененными изделиями на новом оборудовании в центре города.
2. Бортпроводник: до 100 тысяч рублей за ответственность, вежливость и возможность посещения многих стран.
3. Директор по персоналу в компании с 20-летней историей: зарплата от 100 тысяч рублей за управление персоналом и опыт работы.
4. Заместитель руководителя команды, организующей деловые мероприятия: от 80 до 110 тысяч рублей за высокие коммуникативные навыки и опыт в B2B-переговорах.
5. Программист 1С в компании по производству изоляционных материалов: от 150 тысяч рублей за работу с техническими задачами и консультирование пользователей.
6. Помощник капитана-помощник механика в Северном речном пароходстве: от 155 тысяч рублей за опыт работы на танкере и знание Обь-Иртышского бассейна.
7. Водитель-экспедитор в транспортной компании: до 180 тысяч рублей за доставку строительных материалов и личный автомобиль.
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