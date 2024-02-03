Фрукты и овощи из Узбекистана будут экспортироваться на более дорогие рынки мира

Об этом говорилось на совещании главы государства, посвященном развитию плодоовощной и продовольственной отрасли.
В 2023 году отраслевой экспорт сельхозпродукции составил почти 2 миллиарда долларов. Но экспортный потенциал сферы далеко не исчерпан, и в 2024 году возможно увеличить его до 3,5 миллиарда долларов.
Для достижения этой цели усилят международное сотрудничество, а экспорт сельхозпродукции переориентируют на более дорогие рынки, в том числе, благодаря получению фитосанитарных разрешений еще восьми стран мира.
Отмечается, что отечественные экспортеры должны активно участвовать в международных выставках, специализирующихся на плодоовощной продукции, презентуя сформированный портфель твердых заказов.
Кроме того, на территории международных аэропортов Ферганы, Самарканда и Ташкента будет создана современная инфраструктура для экспорта плодоовощной продукции.
Благодаря привлеченным грантам международных организаций и финансовых институтов, общая сумма которых составила почти 20 миллионов долларов, обновлено оборудование на стационарных и передвижных лабораториях в регионах, которые проводят анализ почвы и определяют научно обоснованную норму внесения минеральных удобрений. Кроме того, проводится химическая обработка полей и садов, экспертиза экспортной и импортной продукции.
«Такие меры являются важным фактором качества и безопасности плодоовощной продукции. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт сельскохозяйственной продукции в 80 стран мира, с ними налажен электронный обмен данными. В рамках системы GSP+ 200 тысяч гектаров земли приведены в соответствие с международными требованиями», — говорится в сообщении.
В числе задач, которые предстоит реализовать в этом году — доведение экспорта сельхозпродукции до 3,5 миллиардов долларов.
Для этого будет наращено производство плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых. Еще 20 мобильных лабораторий будут созданы в регионах и интегрированы в электронную платформу uzagrolab.uz. Все процессы, связанные с оборотом пестицидов, будут цифровизированы, а ввоз и нелегальная торговля некачественными пестицидами будут запрещены.
В соответствие с зарубежными фитосанитарными требованиями приведут 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 предприятия упаковки. Внедрят высокоэффективные энтомофаги и запустят новый вид биологической борьбы с насекомыми-вредителями.
Работники сферы защиты растений повысят квалификацию на основе зарубежного опыта. Кроме того, с привлечением международных экспертов будет разработано руководство по выращиванию, хранению, упаковке и транспортировке каждого вида продукта.