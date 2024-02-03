Ценами на продукты поинтересовался на рынках аким СКО

Глава региона поговорил с продавцами и покупателями, интересовался ценами и спросом на продукцию.
— В торговых точках Стабфонда продукция пользуется спросом у населения. Покупатели есть всегда. Из 19 социально значимых товаров 14 закупаем в Стабфонд. Продукцию приобретаем у местных товаропроизводителей, за исключением той, что не производится в области. Картофель реализуем по 100 тенге за килограмм, капусту — по 95 тенге, окорочка местных птицефабрик — 950 тенге. Заключили дополнительный договор на поставку яиц, закупаем у Якорьской птицефабрики по 380 тенге, продаем в точках Стабфонда по 400 тенге за десяток. Во всех торговых точках яйца есть, — прокомментировал председатель правления АО «СПК “Солтүстік” Жаксылык Есдаулетов.
Он добавил, что в Стабфонде имеется достаточное количество продукции для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания. В частности 3,5 тысячи тонн муки, 140 тонн рожек, 400 тонны риса, 510 тонны гречневой крупы, более 845 тысяч литров подсолнечного масла, 324 тонны соли, свыше 1,3 тысячи тонн сахара, около 1,3 тысячи тонн картофеля, 267 тонны моркови, 234 тонн капусты, 376 тонн лука, 432 тонны мяса кур.
О том, как в регионе сдерживают рост цен на социально значимые продукты питания, проинформировал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов.
По его словам, с торговыми сетями, оптовыми предприятиями и производителями заключили меморандумы о взаимном сотрудничестве, поддержании цен и соблюдении торговой надбавки в размере не более 10%.
— Торговым объектам рекомендовано напрямую работать с оптовыми предприятиями и производителями, исключая посредников, что повлияет на снижение стоимости товара. Еженедельно в рамках созданной комиссии по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров проводятся заседания по исключению посредников. В прошлом году установлено 20 таких фактов. В целях сдерживания роста цен еженедельно на трех рынках города проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Цены здесь на 20−30% ниже рыночных, — сказал К. Шамсутдинов.
Сегодня, 3 февраля, производители Айыртауского, Тайыншинского, Аккайынского, Кызылжарского, района Шал акына и М. Жумабаева привезли в Петропавловск более шести тонн сельхозпродукции. В том числе мясо, молочные продукты, яйца, овощи, мед.