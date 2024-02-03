Ценами на продукты поинтересовался на рынках аким СКО

— В торговых точках Стабфонда продукция пользуется спросом у населения. Покупатели есть всегда. Из 19 социально значимых товаров 14 закупаем в Стабфонд. Продукцию приобретаем у местных товаропроизводителей, за исключением той, что не производится в области. Картофель реализуем по 100 тенге за килограмм, капусту — по 95 тенге, окорочка местных птицефабрик — 950 тенге. Заключили дополнительный договор на поставку яиц, закупаем у Якорьской птицефабрики по 380 тенге, продаем в точках Стабфонда по 400 тенге за десяток. Во всех торговых точках яйца есть, — прокомментировал председатель правления АО «СПК “Солтүстік” Жаксылык Есдаулетов.