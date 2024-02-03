Белстат рассказал, сколько ИП ушло из бизнеса в 2023 году

На начало января 2024 года в стране было официально зарегистрировано 252 482 индивидуальных предпринимателя. Год назад эта цифра превышала 262,6 тыс. И рост количества субъектов хозяйствования пока не покрывает отток ИП.
Больше всего ИП, что ожидаемо, зарегистрировано в Минске — более 68,7 тыс. На втором месте — Минская область (чуть более 46,1 тыс.), на третьем — Брестская (около 34 тыс.).
Меньше всего предпринимателей осталось в Витебской (около 22,1 тыс.) и Могилевской (около 25,2 тыс.) областях.
В Минэкономики в прошлом году сообщали, что за 11 месяцев 2023 года в Беларуси было зарегистрировано на 13 тыс. ИП меньше, чем ликвидировано.
В МНС рассказали, сколько ИП зарабатывают больше 500 тыс. в год.