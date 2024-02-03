Белстат рассказал, сколько ИП ушло из бизнеса в 2023 году

За прошлый год количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси уменьшилось более чем на 10 тысяч. При этом юрлиц в экономике стало больше примерно на 4,1 тыс. Такие данные приводятся в отчете статистического ведомства.