Задолженность приморцев по ипотеке достигла почти 300 млрд рублей

Задолженность приморцев по ипотеке достигла 284,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Дальневосточное Главное управление Центробанка. При этом регулятор отмечает, что уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам остаётся на низком уровне. Проблемными считаются менее 1 процента всех выданных ипотечных кредитов в регионе.
Больше всего просроченных платежей по ипотеке остаётся в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Кроме того, столкнуться с просрочкой по жилищным кредитам больше всего рискуют жители Кемерово, Улан-Удэ, Белгорода, Рязани и Иркутска,
В Центробанке отмечают, что объём выданных за год ипотечных кредитов в Приморье значительно вырос. В 2023 году банки их одобрили и выдели в полтора раза больше, чем в 2022-м.
По данным ведомства, в прошлом году в Приморье банки оформили почти 29 тысяч ипотечных кредитов. Их общий объём превысил 25,5 миллиардов рублей.
Прочти половину всех ипотечных кредитов взяли на приобретение строящегося жилья. Они составили порядка 44 процентов от всего рынка ипотечного кредитования.
По данным Дальневосточного управления Центробанка, средняя ставка, по которой выдавались такие кредиты, находилась на уровне 6,5 процентов. Самого высокого значения она достигла в июле — 6,8 процентов.
Такая низкая средняя ставка обусловлена тем, что при её расчёте учитывали и кредиты, выданные по льготной ставке до 2 процентов годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», на долю которой пришлось более трети выданных ипотечных кредитов.