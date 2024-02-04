Задолженность приморцев по ипотеке достигла почти 300 млрд рублей

Такая низкая средняя ставка обусловлена тем, что при её расчёте учитывали и кредиты, выданные по льготной ставке до 2 процентов годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», на долю которой пришлось более трети выданных ипотечных кредитов.