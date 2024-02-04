В 2023 г. безналичные жилищные субсидии предоставили 2 131 минчанину

Когда семейный бюджет ограничен настолько, что коммунальные платежи отнимают его ощутимую часть, на помощь приходит государственная поддержка в виде безналичных жилищных субсидий (БЖС). В нашей стране их предоставляют с 1 октября 2016 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 № 322. Для жителей городов и поселков городского типа максимально допустимая доля коммунальных платежей за основные ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 20%, для сельских населенных пунктов — 15%.
Если счета при нормативном потреблении услуг превышают этот порог, разницу компенсирует государство. БЖС предоставляют как по заявительному, так и по выявительному принципу. Автоматически оказывают помощь нуждающимся в ней неработающим пенсионерам, неработающим совершеннолетним инвалидам, гражданам, ухаживающим за ребенком в возрасте до 3 лет, за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, а также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80 лет.
Важно: в жилье субсидируемого не должно быть зарегистрированных по месту жительства трудоспособных членов семьи. Всем остальным категориям граждан субсидию могут предоставить по заявлению в службу субсидирования РСЦ. К заявлению необходимо прикрепить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие доходы собственника жилья и членов семьи за шесть месяцев, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка (для тех, у кого есть несовершеннолетние дети), свидетельство о заключении (или расторжении) брака, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (если в семье собственника есть пенсионеры или инвалиды). Субсидирование распространяется на услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, газо-, электро- и теплоснабжению, а также по снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, по капитальному ремонту, техобслуживанию жилого дома и лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений дома, возмещению расходов на электроэнергию для освещения подъездов и работы лифтов в многоквартирном доме. БЖС не положены собственникам нескольких жилых помещений, кроме многодетных семей, а также собственникам, сдающим жилье по договору найма. В помощи откажут, если в квартире зарегистрировано частное предприятие. Не могут претендовать на субсидирование граждане и проживающие совместно с ними трудоспособные члены семьи, включенные на дату обращения за предоставлением субсидии в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Как рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома, в 2023-м безналичные жилищные субсидии предоставили 2 131 минчанину на 316 037,40 рубля. По заявительному принципу субсидии получили 36 человек. Общая сумма господдержки для них составила 6 553,68 рубля. По выявительному принципу такую помощь оказали 2 095 гражданам в размере 309 483,72 рубля. Наибольшую сумму субсидии, 220,27 рубля, в прошлом году предоставили многодетной семье.
Кстати, в 2023-м получателей БЖС было меньше, чем в 2022 году. Тогда помощь в оплате услуг ЖКХ потребовалась 3 380 горожанам на общую сумму 363 618,03 рубля. По заявительному принципу господдержку оказали 53 гражданам в размере 8 575,71 рубля, по выявительному — 3 327 столичным жителям на сумму 355 042,32 рубля.