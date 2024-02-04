В 2023 г. безналичные жилищные субсидии предоставили 2 131 минчанину

Важно: в жилье субсидируемого не должно быть зарегистрированных по месту жительства трудоспособных членов семьи. Всем остальным категориям граждан субсидию могут предоставить по заявлению в службу субсидирования РСЦ. К заявлению необходимо прикрепить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие доходы собственника жилья и членов семьи за шесть месяцев, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка (для тех, у кого есть несовершеннолетние дети), свидетельство о заключении (или расторжении) брака, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (если в семье собственника есть пенсионеры или инвалиды). Субсидирование распространяется на услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, газо-, электро- и теплоснабжению, а также по снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, по капитальному ремонту, техобслуживанию жилого дома и лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений дома, возмещению расходов на электроэнергию для освещения подъездов и работы лифтов в многоквартирном доме. БЖС не положены собственникам нескольких жилых помещений, кроме многодетных семей, а также собственникам, сдающим жилье по договору найма. В помощи откажут, если в квартире зарегистрировано частное предприятие. Не могут претендовать на субсидирование граждане и проживающие совместно с ними трудоспособные члены семьи, включенные на дату обращения за предоставлением субсидии в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Как рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома, в 2023-м безналичные жилищные субсидии предоставили 2 131 минчанину на 316 037,40 рубля. По заявительному принципу субсидии получили 36 человек. Общая сумма господдержки для них составила 6 553,68 рубля. По выявительному принципу такую помощь оказали 2 095 гражданам в размере 309 483,72 рубля. Наибольшую сумму субсидии, 220,27 рубля, в прошлом году предоставили многодетной семье.