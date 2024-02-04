Поголовье лошадей выросло на 76% за 10 лет в Костанайской области

— Министерством сельского хозяйства РК перед нами ставится задача до 2028 года увеличить поголовье КРС с 408 тысяч голов до 610 тысяч голов или на 49% и МРС — с 433 тысяч голов до 725 тысяч голов или на 68%, — рассказали в управлении сельского хозяйства области.