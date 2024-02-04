Поголовье лошадей выросло на 76% за 10 лет в Костанайской области

Анализ данных по отрасли животноводств за 10 лет показал, что по наличию скота и птицы, допущено снижение. К примеру поголовье КРС снизилось на 1,7%, свиней — на 59,4%, птиц -на 34%. Но в некоторых категориях наблюдается и рост, лошадей стало больше на 76,4%, мелко-рогатого скота — на 7,9%.
Что касается выпуска продукции, то за этот период снизилось производство мяса всех видов скота и птицы с 96,2 тысячи тонн до 92,6 тысячи тонн (снижение на 3,7%) во всех категориях хозяйств, но увеличилось производство молока на 22,6%.
— Министерством сельского хозяйства РК перед нами ставится задача до 2028 года увеличить поголовье КРС с 408 тысяч голов до 610 тысяч голов или на 49% и МРС — с 433 тысяч голов до 725 тысяч голов или на 68%, — рассказали в управлении сельского хозяйства области.
Для решения поставленных задач, как заявили в ведомстве, необходимо увеличить численность племенного поголовья КРС с 54 тысяч до 90 тысяч голов, МРС — с 5 тысяч до 10 тысяч голов или в 2 раза, плюс ко всему импортировать12 тысяч голов племенного КРС. Задачу ставят перед местными исполнительными органами районов, сел.
Еще одним способом модернизации животноводства предлагается активное вовлечение землепользователей, которые занимаются только растениеводством. Современные вызовы, такие как изменение климата, деградация почвы, нестабильные урожаи требуют новых и инновационных подходов к сельскому хозяйству.
В области насчитывается 5454 землепользователя, однако животноводством занимаются 1628 сельхозформирований или всего 30%.
Развитие отрасли напрямую зависит от обеспеченности кормами, у остальных 70% землепользователей, которые не занимаются животноводством, имеется вся необходимая инфраструктура для разведения и развития животноводства — сельхозугодия, сельскохозяйственная техника, склады