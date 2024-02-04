Беларусь оказалась на втором месте в мире в рейтинге цен на такси

В сообщении говорится, что на 15 января 2024 года самые низкие цены на услуги такси были в Армению и Узбекистан (0,3 доллара), второе место заняла Беларусь с ценой 0,31 доллара в расчете на один километр по стандартному тарифу. Кроме того, в число стран с дешевыми ценами на такси также попали Украина (0,32 доллара) и Россия, где стоимость услуг такси оценивается в 0,34 доллара.