Беларусь оказалась на втором месте в мире в рейтинге цен на такси

Беларусь заняла второе место в мире по дешевизне цен на такси. Это следует из данных агентства Energyprom.
В сообщении говорится, что на 15 января 2024 года самые низкие цены на услуги такси были в Армению и Узбекистан (0,3 доллара), второе место заняла Беларусь с ценой 0,31 доллара в расчете на один километр по стандартному тарифу. Кроме того, в число стран с дешевыми ценами на такси также попали Украина (0,32 доллара) и Россия, где стоимость услуг такси оценивается в 0,34 доллара.
Что касается самых высоких цен на такси, то они были зафиксированы в Швейцарии — цена в расчете на один километр по стандартному тарифу составила 4,63 доллара. Также указан Люксембург, где цена была 3,29 доллара, и Кувейт с ценой 3,25 доллара за километр пути.