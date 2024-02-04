Банковские карты могут не работать в Беларуси в ночь на 5 февраля

Отмечается, что в промежуток времени с 03:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков. Кроме того, затруднения могут возникнуть при расчетах картами в организациях торговли и сервиса, инфокиосках, снятии наличных в банкоматах.