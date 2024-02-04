Банковские карты могут не работать в Беларуси в ночь на 5 февраля

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Держатели банковских карт могут столкнуться с некоторыми проблемами при расчетах ими ночью в понедельник, 5 февраля, предупредили в Банковском процессинговом центре.
«Технологические ОАО “Банковский процессинговый центр” информирует о том, что 5 февраля 2024 года будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании Центра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в промежуток времени с 03:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков. Кроме того, затруднения могут возникнуть при расчетах картами в организациях торговли и сервиса, инфокиосках, снятии наличных в банкоматах.
В центре принесли извинения гражданам за возможные доставленные неудобства.