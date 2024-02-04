В Ташкентской области выросли тарифы на воду

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Ташкентской области повышены тарифы на питьевую воду и услуги водоотведения. Это предусматривает соответствующее решение, принятое областным Советом народных депутатов.
Согласно документу, тариф на питьевую воду установлен, а уровне 2 тыс. сумов за 1 кв.м для населения и 9000 сумов за 1 кв.м для юридических лиц.
За услуги водоотведения жители теперь будут платить 1000 сумов за 1 кв.м, а юридические лица — 2000 сумов за 1 кв.м.
Новые тарифы будут применяться с 20 февраля.