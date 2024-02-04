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Тайвань в 15 раз увеличил штрафы за незаконный экспорт в Беларусь

Тайвань в более чем 15 раз увеличил штраф за поставки в Беларусь запрещенных к экспорту товаров и технологий. Эти же меры приняты и относительно России. Об этом сообщило управление международной торговли при Министерстве экономики Тайваня.
Источник: Смартпресс

Теперь штраф за первый незаконный экспорт будет составлять примерно $139 тыс.

Кроме того, власти ужесточат контроль за поставками тайваньских технологий через третьи страны.

Напомним, что весной 2022-го года власти острова запретили экспорт в Россию и Беларусь 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, в том числе оборудования для производства полупроводников, лазеров и процессоров. С января 2024-го года Тайвань расширил список. Ограничения коснулись еще 45 видов товаров. В том числе некоторых видов химических веществ и медикаментов.