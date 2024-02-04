Тайвань в 15 раз увеличил штрафы за незаконный экспорт в Беларусь

Напомним, что весной 2022-го года власти острова запретили экспорт в Россию и Беларусь 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, в том числе оборудования для производства полупроводников, лазеров и процессоров. С января 2024-го года Тайвань расширил список. Ограничения коснулись еще 45 видов товаров. В том числе некоторых видов химических веществ и медикаментов.