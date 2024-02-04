В Гурьевске разрешили построить завод по переработке мяса птицы

Ранее «Гурьевской птицефабрике» разрешили построить новый птицеводческий комплекс под Краснознаменском. Территория общей площадью более 624 тысяч квадратных метров находится в посёлке Февральское. Там планируют возвести 35 зданий и сооружений. Также на участке проведут реконструкцию трёх птичников.