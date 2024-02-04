В Гурьевске разрешили построить завод по переработке мяса птицы. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Калининградской области.
Завод появится на участке с кадастровым номером 39:03:010012:210. Территория общей площадью 21 100 квадратных метров находится на Калининградском шоссе, 21а — там, где расположена «Гурьевская птицефабрика». На участке планируют возвести три здания.
Разрешение на строительство выдали ООО «Гурьевская птицефабрика». Срок действия документа — 31 августа 2026 года.
Ранее «Гурьевской птицефабрике» разрешили построить новый птицеводческий комплекс под Краснознаменском. Территория общей площадью более 624 тысяч квадратных метров находится в посёлке Февральское. Там планируют возвести 35 зданий и сооружений. Также на участке проведут реконструкцию трёх птичников.
ООО «Гурьевская птицефабрика» является частью агрохолдинга «ДолговГрупп». В его состав входят комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко» и бройлерная птицефабрика в Краснознаменском округе.