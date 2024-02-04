Как выбрать автомобиль, если бюджет ограничен

Супруги начали искать машину за границей. В свое время Ольге очень нравился популярный автомобиль американской сборки. Но у него довольно большой объем двигателя, отсюда и повышенный расход топлива. К тому же наша героиня принципиально искала автомобиль с типом кузова лифтбек. Он в несколько раз практичнее седана, имеет вместительный багажник и складные задние сиденья, что позволяет перевозить более объемные вещи. Обратились с мужем в несколько белорусских фирм. Там предлагали пару вариантов, но ничего не подходило. От поиска и приобретения транспорта на аукционах США и Канады тоже отказались.