Как выбрать автомобиль, если бюджет ограничен

— Моя прежняя машина окончательно устарела и стала разваливаться на ходу, — рассказывает собеседница. — С мужем решили, что пора ее поменять. Начали искать варианты. Мне хотелось что-то вроде паркетника — семейного автомобиля с просторным салоном. Внешне такая модель похожа на джип, но по факту им не является. Самое главное, чем отличается паркетник от кроссовера, — это уровень проходимости. Рассматривали варианты иномарки из Кореи. Но если заказывать модель в этой стране, с минимальной комплектацией она обошлась бы на несколько тысяч долларов дороже, чем планировали. Таких денег у нас не было.
Авто из-за границы
Перед супругами стояла задача — выбрать авто именно с дизельным двигателем от 2 л и обязательно с механической коробкой передач. Вариантов для поиска три: отправиться в автосалон к официальному дилеру, на рынок подержанных машин или пригнать из-за границы. Есть немало компаний, которые занимаются подбором авто и доставкой из Европы «под ключ». Итоговая стоимость, как там уверяли, на 15−25% ниже, чем автомобиля аналогичной комплектации, приобретенного в нашей стране. Также утверждали, что техника доставляется клиенту в хорошем состоянии без повреждений. Другие компании занимаются поиском и приобретением транспорта на аукционах США и Канады. Перевозка оттуда обойдется в 3 100−5 400 долларов.
Салоны Минска
— Первым делом обратились в автосалоны столицы, — продолжает Ольга. — Нашли модель, которая понравилась, но не хотели ввязываться в рассрочку. К слову, срок кредита и лизинга составляет до 10 лет. К тому же требуют аванс. Проехались по другим автосалонам. Новенькие предлагаемые авто тоже не впечатлили. Так что от услуг автосалонов пришлось отказаться.
Авторынки
Отечественный рынок подержанных машин огромен. Есть автомобили в хорошем состоянии, есть и развалины, на ремонт которых потратишь много денег и сил. Поэтому так важно не спешить с покупкой, а лучше лишний раз убедиться в том, что приобретение впоследствии не выльется в копеечку.
— На авторынок отправились вместе со знакомым специалистом, работающим в сервисном центре, — рассказывает Ольга. — Осмотрели десятки машин. В итоге в каждой второй либо был отмотан километраж, либо автоматика показывала ошибки. Я уже не говорю о том, что кузов где-то был перекрашен или имел скрытые повреждения. При этом продавцы хором утверждали, что с техническим состоянием их железных коней никаких проблем нет. От таких предложений пришлось отказаться, как, впрочем, и от услуг частных продавцов.
Риски
Супруги начали искать машину за границей. В свое время Ольге очень нравился популярный автомобиль американской сборки. Но у него довольно большой объем двигателя, отсюда и повышенный расход топлива. К тому же наша героиня принципиально искала автомобиль с типом кузова лифтбек. Он в несколько раз практичнее седана, имеет вместительный багажник и складные задние сиденья, что позволяет перевозить более объемные вещи. Обратились с мужем в несколько белорусских фирм. Там предлагали пару вариантов, но ничего не подходило. От поиска и приобретения транспорта на аукционах США и Канады тоже отказались.
— В итоге появилась возможность пригнать из Бельгии автомобиль моей мечты 2022 года выпуска с пробегом 53 тысячи километров, двухлитровым двигателем и коробкой-автомат, — говорит Ольга. — Она обошлась нам даже дешевле, чем изначально рассчитывали.
По словам собеседницы, покупать автомобиль все-таки безопаснее в своей стране, потому что гнать машину из-за границы — большой риск. Ведь если что-то пойдет не так, в один момент можно остаться и без денег, и без машины. От этого никто не застрахован. И хотя с фирмой заключаешь официальный договор, деньги переводишь в белорусском банке, ты переживаешь и нервничаешь. По факту покупаешь кота в мешке. Внешне транспортное средство может выглядеть как конфетка, а вот что внутри…
— Я довольна покупкой. Она небитая, ухоженная, с чистым салоном, обслуживалась одним владельцем, имеется сервисная книга. Нам с авто повезло. К сожалению, удача улыбается не всем, — подытоживает Ольга. — Но минусы все же есть — мелкие царапины и сколы на кузове. Необходимо сделать антикоррозийное покрытие днища и пройти обязательное ТО. А это все дополнительные затраты. Остальное покажет время.
Варианты покупки
Лизинг в Беларуси для физических лиц:
- программа в белорусских рублях;
- средний срок лизинга — от 12 до 120 месяцев;
- оперативное рассмотрение заявки и принятие решения от 1 дня;
- возможность досрочного погашения стоимости, выкупа автомобиля — по истечении 12 месяцев с момента передачи его в лизинг;
- выгодные условия страхования транспортного средства по системе КАСКО;
- первоначальный взнос от 25 до 50% в зависимости от модели;
- ограниченный выбор марок авто.
Пригнать авто из-за границы:
- оплата в валюте по курсу Нацбанка;
- дополнительные траты: вознаграждение банку (от 2%) за перевод валюты за границу;
- риск отказа в переводе денежных средств;
- одномоментная оплата всей стоимости автомобиля и его транспортировки;
- общие условия страхования транспортного средства по системе КАСКО без дополнительных скидок;
- неучтенный риск в виде дополнительных трат после прибытия авто в Минск;
- финансовые траты на диагностику и техническое обслуживание;
- более широкий выбор марок авто.
Справочно
По данным городской ГАИ, на конец 2023 года в Минске зарегистрировано 784 643 транспортных средства. Из них 622 072 — легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам. Среди самых распространенных марок значатся Volkswagen (63 958 единиц), ВАЗ (44 822), Renault (43 972), Opel (36 948), Ford (34 481).