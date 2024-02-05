Бывший конкурент Ikea заходит в Красноярск

В Красноярске открывается мебельный гипермаркет Hoff. Он будет располагаться в ТРЦ «Июнь».
Чтобы купить мебель в отечественном конкуренте Ikea, нужно будет спуститься на цокольный этаж. Там на 8,5 тыс. квадратных метров разместят товары, распределив их по сегментам, соответствующим определенному этапу ремонта квартиры.
Дату открытия не сообщают, однако известно, что две точки сети уже работают в соседнем Новосибирске.
«Мы не могли обойти вниманием такой крупный экономический, образовательный и культурный центр как Красноярск», — отметил директор Hoff в Сибири Вячеслав Малышев.
Сама сеть существует в России с 2008 года. До ухода Ikea из России сеть занимала 2 место в стране среди гипермаркетов товаров для дома.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае выросли цены на подержанные автомобили.