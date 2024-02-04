Экс-глава ЖДМ рассказал о причинах своей отставки

По словам Тофилата, главной причиной убыточности ЖДМ является отсутствие участия государства в финансировании предприятия, а также в правовой поддержке. Он сообщил, что полномочий управляющего ЖДМ недостаточно для того, чтобы сделать предприятие прибыльным. Все финансовые и имущественные операции контролируются властями, но решения ими принимаются не в нужное время и не в том объеме, который необходим организации.
«Железная дорога — это бизнес или общественно значимая услуга? Иными словами, должна ли они содержать сама себя или получать дотации из бюджета? На мой взгляд, около 20% вложений в железнодорожный сектор должны поступать на бюджет. Но на данный момент они составляют ноль. Поэтому любое снижение спроса на транспортировку приводит к трудностям в оплате».
Он заявил, что на посту главы ЖДМ не имел возможности самостоятельно принимать важные для развития предприятия решения, что привело к тому, что предприятие становилось неконкурентоспособным.
Еще одной причиной отставки Тофилат назвал отсутствие защиты со стороны государства от вмешательства со стороны «юстиции» и «контролирующих органов». Олег Тофилат раскритиковал отчеты финансовой проверки, назвав их «неумелыми и преступными».
«У меня сложилось впечатление, что органы власти делали все, чтобы усложнить и скомпрометировать мою работу в качестве администратора, и ничего, чтобы поддержать меня в возрождении предприятия».
«Если предприятие находится в опасности, а руководитель и высшие должностные лица не могут прийти к общему видению решения проблем, я считаю, что ответственный руководитель обязан уйти в отставку. Это общемировая практика», — заключил Тофилат, пообещав в ближайшее время представить отчет о своей работе на посту главы ЖДМ.