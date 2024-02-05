Нацбанк Беларуси резко повысил курс евро на понедельник 5 февраля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 5 февраля 2024, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 5 февраля 2024, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2113 рубля, 1 евро — 3,4970 BYN, 100 российских рублей — 3,5451 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 2 февраля, пятницу, а также на 3 февраля, субботу, и 4 февраля, воскресенье, были аналогичными: 1 доллар США равен 3,2010 рубля, 1 евро — 3,4562 BYN, 100 российских рублей — 3,5482 белорусского рубля. Как видим, самый значительный рост более чем на 4 копейки показал евро, курс доллара поднялся на копейку с небольшим, а российский рубль всего немного скорректировал курс в сторону уменьшения.