Нацбанк Беларуси резко повысил курс евро на понедельник 5 февраля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 2 февраля, пятницу, а также на 3 февраля, субботу, и 4 февраля, воскресенье, были аналогичными: 1 доллар США равен 3,2010 рубля, 1 евро — 3,4562 BYN, 100 российских рублей — 3,5482 белорусского рубля. Как видим, самый значительный рост более чем на 4 копейки показал евро, курс доллара поднялся на копейку с небольшим, а российский рубль всего немного скорректировал курс в сторону уменьшения.