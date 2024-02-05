Приморье обещает завалить известью весь Дальний Восток

Инвестор уже заявил, что поставщиками оборудования и спецтехники будут китайские компании, что обеспечит оптимальное соотношение «цена-качество». В перспективе планируется производить до 116 тысяч тонн извести в год. Большая часть продукции будет поставляться на горно-обогатительные комбинаты, а также производителям стройматериалов и сельхозпредприятиям.