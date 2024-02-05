Приморье обещает завалить известью весь Дальний Восток

В Приморье будет создано единственное на Дальнем Востоке производством извести. Предприятие, в запуск которого планируется вложить 225 млн рублей, разместится на промышленной площадке в поселке Раздольное Надеждинского района, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект в рамках соглашения с корпорацией развития Дальнего Восток и Арктики (КРДВ) реализует зарегистрированное в Раздольном ООО «Известь ДВ», являющееся резидентом Свободного порта Владивосток.
Запуск производства намечен к 2025 году.
Инвестор уже заявил, что поставщиками оборудования и спецтехники будут китайские компании, что обеспечит оптимальное соотношение «цена-качество». В перспективе планируется производить до 116 тысяч тонн извести в год. Большая часть продукции будет поставляться на горно-обогатительные комбинаты, а также производителям стройматериалов и сельхозпредприятиям.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Известь ДВ» зарегистрировано в августе 2023 года. Владельцами компании на паритетных началах являются ее генеральный директор Карен Гаспарян и генеральный директор и владелец ООО «Сил Бет» (Владивосток, единственный производитель автоклавного газобетона в Приморье) Виктор Львов.