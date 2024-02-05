«Семейную ипотеку» хотят продлить в России

Отметим, что в стране действует «Льготная ипотека», которая распространяется на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT- специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов также под 2%.