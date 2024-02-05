«Семейную ипотеку» хотят продлить в России

«Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ», — рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Отметим, что в стране действует «Льготная ипотека», которая распространяется на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT- специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов также под 2%.
Во время деловой программы, которая проходила во время дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о продлении программы «Семейная ипотека», срок действия которой заканчивается 1 июля 2024 года. Это поможет поддержать жителей Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на Дальнем Востоке началось расселение по программе «Арендное жилье». На сегодняшний день граждане получили жилплощадь во Владивостоке и в Анадыре.