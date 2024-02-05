Приморье не попало в топ-10 регионов по размеру банковских вкладов населения

Объём вкладов на душу населения на 1 января 2024 года в Приморье составил 360,1 тысяч рублей. Край разместился на 11 строчке в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Исследование провели РИА Новости (18+), сообщает ИА PrimaMedia.