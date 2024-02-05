Приморье не попало в топ-10 регионов по размеру банковских вкладов населения

Объём вкладов на душу населения на 1 января 2024 года в Приморье составил 360,1 тысяч рублей. Край разместился на 11 строчке в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Исследование провели РИА Новости (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Так, по данным агентства, Москва (1351,4 млн рублей) и Санкт-Петербург (679,4 тысячи рублей) стали лидерами рейтинга, а замыкают список Ингушетия (22,1 тысячи рублей) и Чечня (27,6 тысяч рублей). Объем банковских вкладов физических лиц в России на 1 января 2024 составил 50,7 триллиона рублей.