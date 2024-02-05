Дорожно-ремонтная кампания в Хабаровске стартует в апреле

Работы на объектах, включённых в план ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске, начнутся уже в апреле. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе администрации столицы региона, в настоящее время с подрядчиками заключено 7 контрактов на приведение в порядок 32 участков улиц города. В общей сложности на все работы выделено порядка 1,3 миллиарда рублей.
Отметим, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2019 году. Так, благодаря ему, за последние пять лет в Хабаровске было освоено почти 7 миллиардов рублей, выделенных из федерального, краевого и местных бюджетов. За счёт этого удалось отремонтировать 277 участков улично-дорожной сети протяженностью более 218 километров.
Напомним, что в плане на текущий год в Хабаровске запланировано отремонтировать 34 участка улиц. Главным объектом станет проспект 60-летия Октября — от улицы Машинистов до Аэродромной и Целинной. Серьёзной реконструкции он не видел уже 25 лет. Работы планируются масштабные — будет оборудована новая подушка, перестелено покрытие, организована ливневая канализация, которой сейчас нет. Ознакомиться со всеми объектами, где администрация города будет вести ремонт в рамках нацпроекта БКД в 2024 году, можно по ссылке.