Дорожно-ремонтная кампания в Хабаровске стартует в апреле

Работы на объектах, включённых в план ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске, начнутся уже в апреле. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе администрации столицы региона, в настоящее время с подрядчиками заключено 7 контрактов на приведение в порядок 32 участков улиц города. В общей сложности на все работы выделено порядка 1,3 миллиарда рублей.

Отметим, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2019 году. Так, благодаря ему, за последние пять лет в Хабаровске было освоено почти 7 миллиардов рублей, выделенных из федерального, краевого и местных бюджетов. За счёт этого удалось отремонтировать 277 участков улично-дорожной сети протяженностью более 218 километров.

По состоянию на 1 января 2024 года доля хабаровских дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 76,9% — при этом пять лет назад, когда нацпроект только начал действовать, таких было всего 32,8%. Помимо покрытия городских магистралей подрядчики устанавливали дорожные знаки повышенной яркости, ограждение, наносилась современная полимерная разметка, а также монтировались системы фото- и видеофиксации. Также за счёт нацпроекта в Хабаровске устанавливались новые светофоры. Кроме того, на протяжении последних лет особое внимание уделяют дорогам в частном секторе Хабаровска. Там грунтовое покрытие меняют на асфальтовое, обустраиваются тротуары и наружное освещение. Так, только за последние три года, удалось привести в порядок 44 таких участка. Данная работа будет продолжаться. Ожидается, что к концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 83,3%.