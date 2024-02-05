Россельхоз: перспективы экспорта продукции из Новосибирской области

Россельхоз назвал перспективные направления сбыта новосибирской продукции. Об этом изданию «РБК Новосибирск» рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев.

Потенциальные рынки для экспорта кормовых пшеничных гранулированных отрубей включают Марокко, Оман, Саудовскую Аравию и Вьетнам. Новосибирские предприятия, занимающиеся производством мясной и молочной продукции, рассматривают возможность экспорта в Китай, Узбекистан и Азербайджан.

География экспорта постоянно развивается и меняется каждый год. Россельхознадзор активно помогает местным производителям получить доступ на зарубежные рынки, включая страны-члены Таможенного союза. Страны-импортеры регулярно меняют ветеринарно-санитарные требования к импортируемой продукции. Также возникают вопросы о условиях экспорта животноводческой продукции в Китай и страны Персидского залива.

В прошлом году из региона экспортировались рыба, мясо и продукция птицы, мороженое, сыр, корма для животных, пухо-перьевое сырье, пищевое и инкубационное яйцо, а также композитная продукция. Основными странами-импортерами были Китай, Монголия, Азербайджан, Абхазия и другие.