Стало известно, кто будет строить дома в городе — спутнике Владивостока

Напомним, на прошлой неделе премьер-министру России Михаилу Мишустину доложили о планах по развитию Спутника. По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, несколько инвесторов вышли на КРДВ с предложением заключить государственно-частное партнерство, по которому они вложат в проект порядка триллиона рублей, а государство — 400 миллиардов. Население города будет порядка 80 тысяч человек, из которых 25 тысяч будут жить, судя по проекту, в домах от компании Алексеева.