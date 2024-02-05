Стало известно, кто будет строить дома в городе — спутнике Владивостока

«Кольцевой эко-бульвар по внешнему периметру проекта протяженностью 3,5 км и междворовое эко-пространство площадью в 1,5 Га вписаны естественный ландшафт с сохранением местных растений и деревьев. Уют в закрытых дворах создадут авторское озеленение и эко-благоустройство: плейхабы для детей и зоны отдыха для взрослых из натуральных материалов», — говорится на сайте проекта.
Компания, которая будет застраивать часть города, принадлежит миллиардеру Дмитрию Алексееву. На сайте проекта, который назвали DNS City, есть информация о планах на ЖК в Спутнике. Застроить планируют 125 га, из которых полтора отдадут под «междворовое эко-пространство». Будет 63 дома на 25 тысяч человек. Для них обещают построить два детских сада и две школы.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министру России Михаилу Мишустину доложили о планах по развитию Спутника. По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, несколько инвесторов вышли на КРДВ с предложением заключить государственно-частное партнерство, по которому они вложат в проект порядка триллиона рублей, а государство — 400 миллиардов. Население города будет порядка 80 тысяч человек, из которых 25 тысяч будут жить, судя по проекту, в домах от компании Алексеева.