«Победу» оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ перевозки новосибирцев

Как сообщает пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по инициативе ведомства авиакомпанию «Победа» привлекли к административной ответственности за отказ в воздушной перевозке в аэропорту Новосибирска.
Было установлено, что в декабре 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке 2 пассажирам, которые купили билеты на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург, так как превышало количество доступных мест на борту.
По инициативе прокуратуры компания привлечена к административной ответственности по факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно. Ей назначали штраф в виде 30 тысяч рублей.
Напомним, что Россельхоз назвал направления экспорта новосибирской продукции.