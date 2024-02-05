КрасЖД в 2023 году выплатила более 7 млрд рублей налогов в бюджеты Красноярского края и Хакасии

В 2023 году Красноярская железная дорога, включая территориальные филиалы и ДЗО ОАО «РЖД», осуществляющие свою деятельность на полигоне магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 7 млрд рублей налогов.
В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено свыше 6 млрд рублей, в бюджет республики Хакасия — 1 млрд рублей.
Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму более 9 млрд рублей.
ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации — Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объёме.