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КрасЖД в 2023 году выплатила более 7 млрд рублей налогов в бюджеты Красноярского края и Хакасии

В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено свыше 6 млрд рублей, в бюджет республики Хакасия — 1 млрд.
Источник: Reuters

В 2023 году Красноярская железная дорога, включая территориальные филиалы и ДЗО ОАО «РЖД», осуществляющие свою деятельность на полигоне магистрали, перечислила в региональные бюджеты более 7 млрд рублей налогов.

В том числе, в бюджет Красноярского края было направлено свыше 6 млрд рублей, в бюджет республики Хакасия — 1 млрд рублей.

Во внебюджетные фонды перечислено страховых взносов на общую сумму более 9 млрд рублей.

ОАО «РЖД» сохраняет статус одного из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации — Красноярского края и Хакасии, перечисляет налоги в срок и в полном объёме.

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