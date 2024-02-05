Омская область заняла 56-м место по размеру банковских вкладов населения

Омская область заняла 56-е место в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения, составленном РИА «Рейтинг».
В пересчете на одного жителя Омской области объем вкладов в банках составляет 192,1 тыс. рублей. В среднем размер банковский вкладов превышает ежемесячный доход омичей в 5,3 раза.
Жители Омской области все чаще выбирают банки в качестве места для хранения сбережения. По сравнению с 2023 годом объем вкладов вырос на 24,9%.
Лидером рейтинга стала Москва. Там на одного жителя приходится 1,35 млн рублей от общего объема вкладов. Аутсайдером стала Ингушетия — 22,1 тыс. рублей на душу населения.
Согласно последним данным Центробанка РФ, жители России хранят на вкладах 50,7 трлн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что Омск вошел в топ-8 городов России по недоступности жилья в новостройках.