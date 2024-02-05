Предприниматель из Владивостока торговал алкоголем из-под полы

Более 250 литров крепкого алкоголя изъяли из незаконного оборота в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Мужчина реализовывал контрафакт в торговой точке на Енисейской.
О продаже нелегального алкоголя сообщили бдительные граждане. После проверки информации сотрудники министерства промышленности и торговли Приморья составили на предпринимателя сразу шесть административных протоколов.
Таким образом, из оборота удалось изъять 260 литров крепкого алкоголя без лицензии и марок. Общая сумма составила более 230 тысяч рублей.