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Предприниматель из Владивостока торговал алкоголем из-под полы

Специалисты изъяли более 250 литров контрафакта.
Источник: РИА "Новости"

Более 250 литров крепкого алкоголя изъяли из незаконного оборота в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Мужчина реализовывал контрафакт в торговой точке на Енисейской.

О продаже нелегального алкоголя сообщили бдительные граждане. После проверки информации сотрудники министерства промышленности и торговли Приморья составили на предпринимателя сразу шесть административных протоколов.

Таким образом, из оборота удалось изъять 260 литров крепкого алкоголя без лицензии и марок. Общая сумма составила более 230 тысяч рублей.

торговля