Пособия и соцвыплаты выросли на 23%: кого коснулось их повышение в Казахстане

Повысили и аналогичные соцвыплаты из ГФСС. В 2023 году в дополнение к пособиям их получили порядка 61 тыс. семей, потерявших кормильца, и еще около 92 тыс. человек — по потере трудоспособности. Ранее мы рассказывали о том, какие суммы в среднем выплачивал фонд.