Пособия и соцвыплаты выросли на 23%: кого коснулось их повышение в Казахстане

В прошлом году размер государственных пособий и некоторых социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) был увеличен в два этапа:
- 1 января 2023 года — на 8,5%;
- 1 июля 2023 года (в рамках реализации Социального кодекса) — на 14,5%.
В результате, как подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, их размеры в прошлом году выросли на 23%. Это повышение коснулось порядка 1,3 млн казахстанцев.
На втором этапе в первую очередь были увеличены государственные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Первые во втором полугодии 2023 года получили 536 083 человек — общая сумма выплат составила 221,8 млрд тенге, а вторые — 188 138 человек на сумму 62,1 млрд тенге.
Повысили и аналогичные соцвыплаты из ГФСС. В 2023 году в дополнение к пособиям их получили порядка 61 тыс. семей, потерявших кормильца, и еще около 92 тыс. человек — по потере трудоспособности. Ранее мы рассказывали о том, какие суммы в среднем выплачивал фонд.
Пособие, которое назначается родителю или опекуну, который воспитывает ребенка с инвалидностью в июле 2023 года выросло до 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.
Его получателями оказались более 103 тыс. человек — в общем им было выплачено 77,3 млрд тенге.
Повышенное государственное пособие казахстанцам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, в таком же размере получили 42 тыс. человек на сумму 31,7 млрд тенге.
Специальное государственное пособие с 1 июля также было увеличено на 14,5%. Всего за год выплаты получили более 106 тыс. граждан на сумму 4,6 млрд тенге.
Стоит отметить, что также выросло пособие для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня» — до 7,4 МРП. В прошедшем году его получили более 233 тыс. человек на сумму 64,2 млрд тенге.
Вместе с тем, с 1 января 2024 года все виды государственных пособий, а также выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца были повышены еще на 7% — в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.