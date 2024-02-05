Алматы возвращается к малоэтажной застройке — акимат

«Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект. Если помните, в нулевых к углам пятиэтажек пристраивались девятиэтажки. В новых ПДП мы такие возможности исключили и сделали эти зоны местами рекреации, чтобы никто не мог прийти и “воткнуть” там новое строение. Мы даем понять, что город имеет свои правила», — сказал заместитель акима Алматы Аскар Амрин на презентации новых ПДП.