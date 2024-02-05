Посол Крутой сказал о снижении цены российского газа для Беларуси с 2026

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в интервью «Беларусь 1» проинформировал про снижение цены российского газа для Беларуси с 2026 года.
По его слова, для белорусской стороны сохраняется самая низкая стоимость на природный газ, уточнив, что она в четыре раза ниже уровня тех цен, которые установлены для европейских стран.
— Но на сегодняшний момент, если переводить в российские рубли, то выше уровня российского рынка.
Крутой пояснил, что в Основных направлениях было зафиксировано, что после 2026 будет продолжаться снижение от той точки, о которой договорились президенты Беларуси и России.
— Именно снижение цены газа в российских рублях для создания равных условий, о которых мы всегда говорим, — заметил посол.
Кроме того, он отметил, что в течение 2024 года после достижения газовых договоренностей, заработает объединенный энергетический рынок. Крутой обратил внимание на то, что два рынка довольно тесно увязаны, сказав, что фактически программа энергетического рынка как в оптовой, так и в части розничной торговли на сегодня уже согласована.