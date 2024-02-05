Посол Крутой сказал о снижении цены российского газа для Беларуси с 2026

Кроме того, он отметил, что в течение 2024 года после достижения газовых договоренностей, заработает объединенный энергетический рынок. Крутой обратил внимание на то, что два рынка довольно тесно увязаны, сказав, что фактически программа энергетического рынка как в оптовой, так и в части розничной торговли на сегодня уже согласована.