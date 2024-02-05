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На расчистку дорог в Свердловской области выехали 345 машин

Дорожники использовали больше шести тысяч тонн пескосоляной смеси.
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на расчистку дорог от снега выехали 345 машин. Всего за 4 февраля было использовано 6,5 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— В минувшие сутки на региональных дорогах было задействовано 235 комбинированных дорожных машин, 42 автомобиля с отвалом, 32 автогрейдера, 36 единиц другой техники, — пояснили в региональном правительстве.

На Среднем Урале продолжаются сильные осадки: погода облачная с прояснениями, местами идет снег. В западной части региона высота снежного покрова достигла шести сантиметров, на севере — восемь, а в восточной части — 5,5 сантиметров снега. В южной и центральной части области осадков меньше, всего 1,5 сантиметра.

Если вас беспокоит неубранный снег, об этом вы можете сообщить по телефонам специальных диспетчерских служб. С региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261−79−83. Если вопрос касается очистки улиц Екатеринбурга — ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304−12−04; +7 (343) 304−12−08. По очистке дорог в других муниципалитетах — ЕДДС муниципалитета.

ЖКХ