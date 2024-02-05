На расчистку дорог в Свердловской области выехали 345 машин

В Свердловской области на расчистку дорог от снега выехали 345 машин. Всего за 4 февраля было использовано 6,5 тысяч тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
— В минувшие сутки на региональных дорогах было задействовано 235 комбинированных дорожных машин, 42 автомобиля с отвалом, 32 автогрейдера, 36 единиц другой техники, — пояснили в региональном правительстве.
На Среднем Урале продолжаются сильные осадки: погода облачная с прояснениями, местами идет снег. В западной части региона высота снежного покрова достигла шести сантиметров, на севере — восемь, а в восточной части — 5,5 сантиметров снега. В южной и центральной части области осадков меньше, всего 1,5 сантиметра.
Если вас беспокоит неубранный снег, об этом вы можете сообщить по телефонам специальных диспетчерских служб. С региональными трассами поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области