На расчистку дорог в Свердловской области выехали 345 машин

На Среднем Урале продолжаются сильные осадки: погода облачная с прояснениями, местами идет снег. В западной части региона высота снежного покрова достигла шести сантиметров, на севере — восемь, а в восточной части — 5,5 сантиметров снега. В южной и центральной части области осадков меньше, всего 1,5 сантиметра.