В Перми вместо супермаркетов «Семья» начали открывать «Монетку»

Вместо супермаркетов под известным для пермяков брендом «Семья» стали появляться магазины «Монетка».
Первые «Монетки» на месте «семейных» магазинов в Перми появились в ЦУМе на ул. Ленина, 45 и ТЦ «Айсберг Модерн» на ул. Попова, 22.
Торговая площадь магазина «Монетка» в «Айсберге» уменьшилась почти в два раза по сравнению с ранее размещавшимся здесь супермаркетом «Семья».
По нашей информации, в марте планируют открыть «Монетку» на торговой площадке супермаркета «Семья» на ул. Крисанова, 19. Рядом с ним сейчас размещается еще одна «Монетка» на ул. Петропавловской, 93.
В 2021 «Лента» купила пермскую сеть магазинов «Семья». В течение двух лет супермаркеты работали под прежним брендом. В октябре прошлого года крупнейший ритейлер России объявил о сделке по приобретению розничной сети магазинов у дома «Монетка». Под управлением «Монетки» находились 2120 магазинов по всей стране.