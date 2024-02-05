В Перми вместо супермаркетов «Семья» начали открывать «Монетку»

В 2021 «Лента» купила пермскую сеть магазинов «Семья». В течение двух лет супермаркеты работали под прежним брендом. В октябре прошлого года крупнейший ритейлер России объявил о сделке по приобретению розничной сети магазинов у дома «Монетка». Под управлением «Монетки» находились 2120 магазинов по всей стране.