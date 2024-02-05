В Волгограде токарям и фрезеровщикам готовы платить больше 120 тыс. рублей

В Волгограде назвали самые дефицитные профессии. Компаниям требуются люди рабочих специальностей, которым готовы платить высокую зарплату. Открыто множество вакансий, размер заработной платы превышает 100 тысяч рублей в месяц.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru, в Волгограде за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. Токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам предлагают зарплаты в 123 тысячи рублей в месяц. У открытых вакансий сварщиков и машинистов предлагаемая оплата труда 119,4 тысячи и 105 тысяч рублей соответственно. Прорабам и мастерам СМР готовы платить ежемесячно 100,1 тысячи. От 80 тысяч до 95 тысяч рублей предлагают зарплату курьерам, водителям, малярам, штукатурам.
Также в десятке самых высокооплачиваемых вакансий в Волгограде монтажник (76,7 тысячи рублей), механик (61,1 тысячи рублей), автослесарь (60,3 тысячи рублей).
Уточняется, что все указанные специалисты являются самыми дефицитными на рынке труда, причем не только в Волгограде, но и по всей стране. Ряд вакансий предполагают вахтовый метод работы.