В Волгограде токарям и фрезеровщикам готовы платить больше 120 тыс. рублей

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики hh.ru, в Волгограде за мастерами экстра-класса работодатели буквально охотятся. Токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам предлагают зарплаты в 123 тысячи рублей в месяц. У открытых вакансий сварщиков и машинистов предлагаемая оплата труда 119,4 тысячи и 105 тысяч рублей соответственно. Прорабам и мастерам СМР готовы платить ежемесячно 100,1 тысячи. От 80 тысяч до 95 тысяч рублей предлагают зарплату курьерам, водителям, малярам, штукатурам.