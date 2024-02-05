Кто в Ростовской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

Зарплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей обещают оклейщикам автомобилей. Для этой работы требуется опыт более одного года. Вакансий для водителей категории Е экипажа 2 на площадке опубликовано много. Платить обещают от 180 тысяч рублей.