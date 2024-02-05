Кто в Ростовской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

Это можно увидеть на одной из площадок с объявлениями.
Зарплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей обещают оклейщикам автомобилей. Для этой работы требуется опыт более одного года. Вакансий для водителей категории Е экипажа 2 на площадке опубликовано много. Платить обещают от 180 тысяч рублей.
Для врачей стоматологов обещают зарплату в размере от 150 тысяч рублей. Опыт работы у соискателя должен быть более одного года.
Агенты по недвижимости могут найти работу от 100 тысяч и 350 тысяч. До 200 тысяч может получить руководитель филиала строительной компании. Опыт работы в этой сфере обязателен.
Риэлторы могут зарабатывать от 100 до 300 тысяч. Некоторые компании готовы взять на работу без опыта.