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Кто в Ростовской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В Ростовской области в 2024 году некоторые специалисты могут зарабатывать от 200 тысяч рублей.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Это можно увидеть на одной из площадок с объявлениями.

Зарплату в размере от 200 до 300 тысяч рублей обещают оклейщикам автомобилей. Для этой работы требуется опыт более одного года. Вакансий для водителей категории Е экипажа 2 на площадке опубликовано много. Платить обещают от 180 тысяч рублей.

Для врачей стоматологов обещают зарплату в размере от 150 тысяч рублей. Опыт работы у соискателя должен быть более одного года.

Агенты по недвижимости могут найти работу от 100 тысяч и 350 тысяч. До 200 тысяч может получить руководитель филиала строительной компании. Опыт работы в этой сфере обязателен.

Риэлторы могут зарабатывать от 100 до 300 тысяч. Некоторые компании готовы взять на работу без опыта.