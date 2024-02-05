Москвичи стали в 1,5 раза чаще удаленно приобретать жилье в регионах

Из других регионов, по данным ведомства, на оформление недвижимости в Москве управлением принято более 66 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу, что на 72,7% выше аналогичных показателей 2022 года (38,2 тыс.). Чаще всего на приобретение недвижимости в Москве поступали заявления из Московской и Волгоградской областей, а также Санкт-Петербурга. В первой пятерке заявители из Краснодарского края и Республики Татарстан. Популярностью пользовалась столичная недвижимость в Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Республике Башкортостан и Пензенской области.