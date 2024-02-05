Министр экономики Чеботарь рассказал о зарплатах и ценах в Беларуси

Министр экономики Юрий Чеботарь в интервью телеканалу ОНТ рассказал про цены и зарплаты в Беларуси.
Он акцентировал внимание на том, что 2023 год оказался успешным, подчеркнув, что реальные доходы населения увеличились. Чеботарь привел цифры. Так, средние уровни зарплаты за 2023 год составили более 1900, а в декабре 2023 года — 2200. Он отметил, что пенсия была примерно 700 рублей.
Глава Минэкономики, говоря про цены, заметил, что это вопрос постоянный, добавив, что именно на цены люди всегда обращали внимание. Он сообщил, что инфляция в 2023 году была на минимально уровне, назвав 5,8%.
— Это ниже тех прогнозов, которые мы ставили — 7−8%.
Чеботарь акцентировал внимание на том, что это в разы ниже, чем у большинства стран-соседей Беларуси. Он сказал, что особенно это касается ЕС, так как видно, насколько там зашкаливает инфляция, причем уже не первый год.
— Что нас радует с позиции драйверов роста, это то, что мы их обеспечили за счет машиностроения, высокотехнологичных отраслей, машин, оборудования, станков.