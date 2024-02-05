В Москве появится производство продуктов питания с мини-фермами и теплицами

Как уточнили в мэрии, предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств — одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции. Предприятие планирует вложить в реализацию данного производства собственные средства с частичным привлечением заемного капитала. Льготные условия позволят более рационально перераспределить бюджет и завершить строительство в короткие сроки.