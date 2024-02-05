Новые троллейбусы запустят до микрорайона «Стрижи» и вокзала «Новосибирск-Главный»

В департаменте изданию НГС пояснили, что с 1 марта троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустят по маршруту № 5 по измененной схеме «Микрорайон Стрижи» — «Улица Ленинградская». В будущем также планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме: «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».
Помимо этого, по маршрутам левобережья сибирской столицы пустят модернизированные на российско-белорусском предприятии ООО «БКМ Сибирь» трамваи, которые поступят в мегаполис до марта нынешнего года.
В департаменте добавили, что трамвайные вагоны, запланированные к изготовлению в 2024 году, будут направлены на усиление обслуживания трамвайных маршрутов правобережной части Новосибирска.
Ранее «Прецедент» сообщал, что скоростную электричку планируют запустить в Новосибирск из Омска. Редакция также писала о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для установки 8 остановочных навесов.
Егор САФРОНОВ.