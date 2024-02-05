Новые троллейбусы запустят до микрорайона «Стрижи» и вокзала «Новосибирск-Главный»

В департаменте изданию НГС пояснили, что с 1 марта троллейбусы с увеличенным автономным ходом запустят по маршруту № 5 по измененной схеме «Микрорайон Стрижи» — «Улица Ленинградская». В будущем также планируется укомплектовать маршрут № 10 по схеме: «Улица Амбулаторная» — «Вокзал Новосибирск-Главный».